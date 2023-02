Marode Gebäude, undichte Turnhallen, abgerockte Pausenhöfe: Viele Schulen in Deutschland sind baulich in einem erbärmlichen Zustand. In Brandbriefen prangern Lehrkräfte »Unterricht zwischen Sperrmüll und Umzugskartons« an, wie kürzlich erst eine Grundschule in Berlin-Wedding, die so verschimmelt war, dass das Hauptgebäude nicht mehr freigegeben worden war. Anderswo lernen Kinder monatelang in Containern oder stellen immer mehr Stühle in viel zu kleine Klassenzimmer, weil die Gebäude für die stetig wachsende Schülerzahl nicht ausgelegt sind.