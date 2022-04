Nach den Osterferien sind auch in Nordrhein-Westfalen die letzten Coronamaßnahmen an Schulen weggefallen. Selbst wenn Kinder und Jugendliche freiwillig einen Corona-Schnelltest in der Schule machen möchten, besteht diese Möglichkeit künftig nicht mehr. In einer E-Mail hat das FDP-geführte Ministerium von Yvonne Gebauer die Schulen aufgefordert, ungenutzte Coronatests über ein Online-System zu melden. Diese würden dann abgeholt. Das berichten mehrere Regionalzeitungen übereinstimmend. Auch die PCR-Tests, die an Grund- und Förderschulen lagern, sollen in den kommenden Wochen abgeholt werden.