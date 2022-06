Schulen in sozial schwierigem Umfeld »Uns rutscht kein Kind mehr durch«

Trotzdem bleibe noch viel zu tun. »Die städtebauliche Situation mit gesellschaftlich abgehängten Vierteln in sozial und wirtschaftlich schwieriger Lage wird sich so schnell nicht ändern lassen«, sagt Carsten Haack. Ziel müsse es deshalb sein, die Schulen in solchen Umgebungen zügig in die Lage zu versetzen, trotzdem gut arbeiten zu können. »Dafür brauchen wir finanzielle Ressourcen – vor allem aber Steuerungswissen, das sich schnell übertragen und anderswo nutzen lässt.« Mittlerweile, sagt Haack, hätten die Perspektivschulen sich in Schleswig-Holstein zu einer positiv besetzen Marke entwickelt – mit breitem Selbstbewusstsein in den Kollegien im Hinblick auf das soziale Umfeld: »Wir sind die Schulen, die das handhaben können – und die das auch richtig gut machen.«

Qualität aber kostet. Auch deshalb heißt es in dem Papier der Schulleitungen unmissverständlich: »Unsere Empfehlungen werden Geld kosten!« Das aber sei gut angelegt, »da im Rahmen unserer präventiven Tätigkeit die weit teureren Folgeerscheinungen mangelnder Bildung aufgefangen werden«.