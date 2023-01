Das Kultusministerium in Bayern will die Möglichkeiten zum Quereinstieg an Mittel- und Förderschulen sowie für bestimmte Fächer an Realschulen, Gymnasien und Berufsschulen ab dem kommenden Schuljahr ausweiten, wie Minister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Freitag in München mitteilte. »Wir gestalten die Wege ins Lehramt deutlich flexibler als bisher.«