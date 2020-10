Schulen und Corona Richtig lüften mit dem Umweltbundesamt

Fenster ganz auf, am besten alle 20 Minuten: Das empfiehlt das Umweltbundesamt in einer Anleitung zum richtigen Lüften in Schulen. Lehrervertreter reagieren zurückhaltend: Wirklich hilfreich sei die Handreichung nicht.