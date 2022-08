Vor einigen Wochen haben wir Sie an dieser Stelle nach Ihren Erfahrungen mit dem Dauerthema Digitalisierung gefragt – und Sie gebeten, uns zur Abwechslung mal positive Beispiele zu schildern. Das haben einige von Ihnen getan, vielen Dank dafür. Einige Zuschriften möchten wir hier gern abbilden.

Dazu passend hat der Augsburger Pädagogik-Professor Klaus Zierer einen Gastbeitrag auf SPIEGEL.de verfasst.

Yvonne Engelmann von der Helmholtz-Schule in Frankfurt am Main berichtet, ihre Schule sei 1969 die erste Schule in Hessen mit einem Computer gewesen. In der Pandemie habe die Digitalisierung richtig Fahrt aufgenommen, so dass sich die Helmholtz-Schule unter anderem beim Deutschen Schulpreis bewarb . Im Wahlunterricht Film ist ein Kurzfilm entstanden , der die digitalen (und künstlerischen) Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler eindrucksvoll belegt.