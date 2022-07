In der letzten Ausgabe der Kleinen Pause haben wir uns mit dem Personalmangel an Kitas und Schulen beschäftigt. Dazu haben uns sehr viele Zuschriften erreicht, worüber wir uns sehr gefreut haben. Hier haben wir drei ausgesucht, die wir gern mit Ihnen teilen möchten.

»Von einem Betreuungsschlüssel 1:15 kann ich nur träumen. Die Realität sind 25 Kinder und mehr. Viele der Kinder sind völlig überfordert und gestresst durch diese große Gruppe. Viele Kollegen sind am Limit ihrer Kräfte oder haben resigniert. Auch ich bin seit mittlerweile über einem Jahr krank und überlege, ob ich etwas anderes machen kann. Dabei liebe ich meinen Beruf. Tatsache ist: Vorhandenes Personal wird gnadenlos verheizt und neues Personal wird abgeschreckt. Ich würde mir wünschen, dass Politiker mal eine Woche zur Hospitation in verschiedene Einrichtungen gehen. Vielleicht würde sich etwas ändern.« Erzieherin

»In der Berliner Kita, in der ich arbeitete, wurden 125 Kinder in fünf Gruppen betreut. Zuletzt arbeiteten nur noch 15 Erzieher in dieser Einrichtung, davon ganze drei Kolleg*innen in Vollzeit. Was de facto bedeutete, dass ich, wenn meine Teilzeitkollegin Spätdienst hatte, von 7:30 Uhr bis 11:30 Uhr mit 25 Kindern allein war. Wenn eins der Kleinen eine neue Windel brauchte, hatte ich die Wahl, wie ich mich strafbar machen durfte: Entweder das Kind mit schmutziger Windel herumlaufen lassen (Körperverletzung) oder zum Wickeln ins Bad gehen und die anderen 24 unbeaufsichtigt lassen (Verletzung der Aufsichtspflicht). Letzten Endes bin ich dann mit allen 25 ins Bad und ließ die Gruppe im Kreis sitzen, während ich wickelte.« Erzieher

»Ich habe immer alle vier bis fünf Jahre gekündigt, um mir eine neue Stelle zu suchen. Immer verbunden mit der Hoffnung, die mir der neue Arbeitgeber machte: Es wird alles besser, es werden weniger Kinder betreut! Das Gehalt war für mich nicht entscheidend. Aber ich kann nur sagen: Es wurde nie besser, nicht ein einziges Mal! Von Bildungsarbeit kann überhaupt keine Rede sein! Auch muss ich erwähnen, dass Weiterbildung kaum stattfand. Dass Leiterinnen nicht immer Vorbilder waren, dass die Überforderungen der Mitarbeiter täglich sichtbar und spürbar waren! Ich selbst habe einen ordentlichen Burnout erlebt.« Erzieherin

Will ich wirklich Lehrerin oder Lehrer werden? Will ich wirklich mein Leben lang vor Schulklassen stehen? Vermutlich jeder, der auf Lehramt studiert, hat sich diese Frage irgendwann im Laufe der Ausbildung schon mal gestellt. Lia Oberhauser von der Heidelberg School of Education hat einen lesenswerten Text darüber verfasst , wie ihre Studierenden mit diesen Zweifeln umgehen – und was helfen könnte, um Klarheit zu bekommen.

