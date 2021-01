Liebe Leserinnen, liebe Leser, guten Morgen,

in der Serie »Corona und Schulen« wiederholt sich so langsam das Geschehen, als wolle den Verantwortlichen einfach nichts Neues einfallen: Die Kultusministerinnen und -minister halten am Primat des Präsenzunterrichts fest, die Kanzlerin und ihre Runde nicht – am Ende werden die Schulen geschlossen, abhängig vom Bundesland aber mehr oder weniger »restriktiv«.