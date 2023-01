Die bundesweite Quote der Wiederholerinnen und Wiederholer stieg damit von 1,4 Prozent im Schuljahr 2020/21 auf 2,4 Prozent im vergangenen Schuljahr – und lag damit sogar höher als noch vor der Pandemie. »Am höchsten war der Anteil der Wiederholerinnen und Wiederholer mit fünf Prozent in Mecklenburg-Vorpommern«, schreiben die Statistikerinnen und Statistiker in ihrer Auswertung. Den niedrigsten Zuwachs verzeichnete Berlin mit 1,2 Prozent.