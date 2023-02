zwei Fragen zu Beginn. Wenn Sie Lehrerin oder Lehrer sind: Wie viele Vertretungsstunden haben Sie seit Jahresanfang schon geben müssen? Und wenn Sie Kinder haben: Wie oft sind Stunden ausgefallen?

Die Lücken in den Lehrerzimmern waren in den vergangenen Tagen und Wochen ein riesiges Thema – zum einen, weil in einzelnen Schulen Dienst- und Stundenpläne zusammengebrochen sind, zum anderen, weil auch auf bildungspolitischer Ebene heftig diskutiert wurde. Da hatte nämlich die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz, die manchmal etwas flapsig als StäWiKo bezeichnet wird, sechs Empfehlungen gegen den Lehrermangel vorgelegt – und die kamen nicht bei allen Lehrkräften so richtig gut an. Was also tun gegen den Mangel? (»Das ist los«).

Grund für das Problem: Die jahrzehntelange Fehlplanung der Kultusministerinnen und Kultusminister im Hinblick auf den Lehrkräftebedarf hat zu einer systematischen Unterdeckung beim Personalschlüssel geführt. Beispiel Niedersachsen: Da waren zum Stichtag 8. September 2022 96,3 Prozent der Planstellen an den Schulen besetzt. 3,7 Prozent zu wenig bis zur 100-Prozent-Grenze, das klingt überschaubar – doch wer sich mit dem Thema ein wenig genauer auseinandersetzt, weiß, dass selbst eine Quote von 105 Prozent keine Garantie gegen Unterrichtsausfall darstellt.

Denn es kommt, natürlich, immer wieder zu kurz- und langfristigen Ausfällen durch Erkrankungen. Und wenn der Stress zunimmt, steigt auch das Risiko gesundheitlicher Folgen. Man könnte fast vermuten, dass wir uns derzeit in einer gesundheitlichen Abwärtsspirale befinden. Dazu passt der Gastkommentar von Bob Blume, einem Gymnasiallehrer aus Baden-Württemberg (»Debatte der Woche«).

Wir hoffen sehr, dass Sie diese »Kleine Pause« in einer ruhigen Minute lesen können und nicht im Krankenlager.

