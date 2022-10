SPIEGEL-Bildungsnewsletter »Bei Ikea im Bällebad ist die Betreuung besser«

»Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! Leider sind zurzeit mehrere Lehrkräfte wegen Elternzeit oder Erkrankung über längere Zeiträume zu ersetzen«, schrieb kürzlich ein Hamburger Schulleiter in einem Rundschreiben. Und erklärte weiter, dass extern kaum geeignete Vertretung zu finden sei. In der Folge müssten »einzelne Lerngruppen in den höheren Jahrgangsstufen eigenverantwortlich an mehrwöchigen Projekten forschen und arbeiten«. Und: »Einige wenige Stunden werden ausfallen müssen.«

Die Hamburger Elternkammer berichtet, dass sie aus vielen Bezirken von ähnlichen Schwierigkeiten gehört habe. »Dabei haben wir erst September«, sagt Angelika Bock von der Elternvertretung. Normalerweise schlage die Erkältungssaison erst Mitte, Ende Oktober zu.

Auch die Lehrergewerkschaften haben schon vor Schulschließungen bei hohem Krankenstand gewarnt.

Die Hamburger Bildungsbehörde sagt hingegen, die Erkrankungsquote bei Lehrkräften liege aktuelle bei acht Prozent, das sei »nicht besorgniserregend« bei Personalressourcen von 108 Prozent. »Natürlich kann es an einzelnen Standorten aber trotzdem zu Personalengpässen kommen.«

Nachfragen bei Elternvertretern Land auf und Land ab lassen die Unterrichtsversorgung schwieriger erscheinen – auch wenn sich das selten schon statistisch belegen lässt. »Die Lehrkräfteversorgung ist ein Riesenproblem«, sagt Michael Mittelstaedt vom Landeselternbeirat Baden-Württemberg. Auch in Sachsen sieht der Landeselternrat ein Problem. In Baden-Württemberg werden die Krankenstände vom Ministerium allerdings nicht statistisch erfasst, in Sachsen liegen sie laut Kultusministerium erst zum Jahresende vor.

An Grundschulen, so berichten es die Elternvertretungen aus Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, fallen die Stunden nicht aus, schließlich müssen die Kinder verlässlich beaufsichtigt werden. Aber es gebe nicht unbedingt Unterricht. »Bei Ikea im Bällebad ist die Betreuung besser«, sagt Volkmar Heitmann vom Landeselternbeirat in Hessen lapidar über die Situation, die er in manchen Kreisen an Grundschulen beobachten könne.

Die Elternvertretungen in Sachsen-Anhalt und Bayern berichten hingegen, dass der hohe Krankenstand und der Personalmangel zurzeit besonders in den Kitas durchschlage – aber in ein paar Wochen, da sind sie sich sicher, komme das Problem an den Schulen an.

Je größer die Personalnot an den Schulen, desto dringender werden neu ausgebildete Kolleginnen und Kollegen erwartet. Wie das Statistische Bundesamt anlässlich des morgigen Weltlehrertages (jedes Jahr am 5. Oktober) mitteilt, haben zuletzt zwar mehr Studierende ein Lehramtsstudium abgeschlossen, dennoch sind es weniger als vor zehn Jahren.

Im vergangenen Jahr haben demnach rund 28.900 Lehramtsstudierende ihre Abschlussprüfungen im Master oder 1. Staatsexamen bestanden. Das waren 3,8 Prozent mehr Lehramtsanwärterinnen und -anwärter als im ersten Coronajahr 2020. Im Zehnjahresvergleich ist die Zahl der Lehramtsabsolventinnen und -absolventen mit einem Masterabschluss oder dem 1. Staatsexamen den Angaben zufolge allerdings deutlich zurückgegangen: um 13,8 Prozent.

Bekommen Sie, liebe Eltern und Schülerinnen und Schüler, auch solche Briefe wie den eingangs zitierten aus Hamburg? Berichten Sie uns davon. Und bleibt Ihnen, liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, zurzeit auch kaum etwas anderes, als die Schulgemeinschaft über derart unerfreuliche Tatsachen zu informieren? Wie gehen Sie mit dem Mangel um? Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben an bildung@spiegel.de ,

