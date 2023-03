Das ist los

1. Zehntausende unbesetzte Lehrerstellen?

Einmal im Jahr hört sich der Verband Bildung und Erziehung (VBE) bei den Schulleitungen um, wie es denn gerade so läuft in all den Arbeitsfeldern, die aktuell anstehen: Digitalisierung und Diversität, finanzielle und bildungspolitische Unterstützung. Dieses Jahr wurde erstmals auch danach gefragt, wie viele Stellen konkret zu Beginn des laufenden Schuljahres in den einzelnen Schulen unbesetzt geblieben sind.

Das Ergebnis: Im Schnitt waren es 1,6 offene Stellen pro Schule. Der VBE machte am Dienstag daraufhin folgende Gesamtrechnung auf: Laut Statistischem Bundesamt gibt es in Deutschland 32.206 allgemeinbildende Schulen. Multipliziert mit 1,6, kommt der Lehrkräfteverband damit auf über 51.000 unbesetzte Lehrkräftestellen bundesweit.

»Ein bedrückender Befund, wenn man sich vor Augen führt, dass die KMK zu Beginn des Jahres von 12.000 fehlenden Lehrkräften sprach und in ihrer Lehrkräftebedarfsprognose für 2035 von knapp 25.000 offenen Stellen ausgeht«, sagt der VBE-Vorsitzende Gerhard Brand: »In der Realität unserer Schulen ist die Lücke jetzt schon schätzungsweise doppelt so groß, wie die KMK sie für 2035 prognostizierte, und mehr als das Vierfache des Wertes, den die KMK zu Beginn des Jahres verbreitete.«

Und dann sagte Brand noch: »Das Schönrechnen muss ein Ende haben.« Das kann man getrost als öffentliche Ohrfeige für die Kultusministerkonferenz (KMK) bezeichnen.

2. Zu wenig Förderung für Benachteiligte

Bleiben wir bei den Schulleitungen: Die wurden, passend zur heute beginnenden Bildungsmesse Didacta in Stuttgart, auch von Bildungsforscher Klaus Hurrelmann und dem Berliner Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie nach den Rahmenbedingungen ihrer Arbeit befragt.

Klares Ergebnis: Der Lehrkräftemangel ist auf absehbare Zeit die wichtigste Baustelle an den Schulen. Mit der Folge, dass die ohnehin schon bestehende Bildungsungerechtigkeit weiter verschärft wird. Auch für die Weiterentwicklung von Schule bleibt demnach zu wenig Zeit, sagten die Rektorinnen und Rektoren – und hoffen auf die Digitalisierung.

3. Und sonst?

Weiter geht’s im Konkurrenzkampf der Bundesländer um die Lehrerinnen und Lehrer: Obwohl KMK-Präsidentin Astrid-Sabine Posse schon vor Wochen im SPIEGEL-Interview ein gemeinsames Vorgehen gegen den Lehrkräftemangel angemahnt hatte , lassen die einzelnen Länder nichts erkennen von einer koordinierten Strategie. Stattdessen setzen Sie auf regionale Versprechen, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein: Mecklenburg-Vorpommern etwa will mit einem monatlichen Gehaltszuschuss von rund 425 Euro die Attraktivität von besonders schwer zu besetzenden Stellen erhöhen.

Vor ein paar Tagen kündigte dann Sachsen-Anhalt an, die Lehrkräfte an Grundschulen besser zu bezahlen: Demnach sollen Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen ab Sommer mit einem Stufenplan an die Entgelt- und Besoldungsgruppen E13 und A13 herangeführt werden.

Was wir uns fragen: Lockt ein solches Angebot tatsächlich Lehrkräfte von einem in ein anderes Bundesland? Und wenn es nicht das höhere Gehalt ist – was sonst wäre ein Grund für einen solchen Wechsel? Schreiben Sie uns gerne Ihre Einschätzung oder von Ihnen Erfahrungen: Was könnte Sie bewegen, an einer Schule in einem anderen Bundesland neu anzufangen? (bildung@spiegel.de )

In einem Punkt immerhin zeigen zumindest die meisten Bundesländer Einigkeit: 14 von ihnen wollen wegen des Unterrichtsausfalls in der Pandemie die Schulabschlussprüfungen im Sommer etwas leichter machen , wie die »Zeit« berichtet.