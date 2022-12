2. Ein Lehrer, zwei Klassen

Weil es in Ostsachsen nicht genug Schüler und Schülerinnen für einen Leistungskurs gibt, übertragen drei Gymnasien den Unterricht nun online. Thüringen überlegt, das Modell ebenfalls einzusetzen. Allerdings nicht mangels Schülerinnen und Schülern, sondern mangels Lehrkräften.

3. Büffelzeit statt Hausaufgaben

Die Kontrolle der Hausaufgaben war zu zeitaufwendig, der Frust über nicht gemachte Aufgaben zu groß: Eine Grundschule im nordrhein-westfälischen Grevenbroich hat die Hausaufgaben abgeschafft und dafür an der Schule eine Büffelzeit eingeführt. In drei verpflichtenden Schulstunden vertiefen die Kinder den Stoff, berichtet der WDR , sie werden von Lehrkräften, Referendaren oder Sozialpädagoginnen unterstützt.

4. Und sonst so?

Was zahlen Eltern für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen – und wie viele Stunden am Tag und an wie vielen Tagen die Woche wird sie überhaupt angeboten? Das ist in jedem Bundesland anders. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat sich die Lage genauer angeschaut – und ist zu dem Schluss gekommen, dass es in Mecklenburg-Vorpommern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gebe: keinerlei Gebühren und recht lange Angebote .

NRW, Baden-Württemberg und Bayern stechen hingegen durch besonders hohe Kosten oder uneinheitliche Regeln hervor, so das IW. In Bayern etwa seien die Ganztagsschulen grundsätzlich kostenlos, für die sehr ähnliche Betreuung in den Horten würden aber Gebühren erhoben – was eine Ungleichbehandlung sei.

Gut zu wissen