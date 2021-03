SPIEGEL-Bildungsnewsletter Elf Zeilen für die Schulen

Liebe Leserinnen, liebe Leser, guten Morgen,

bis spät in die Nacht saß die Ministerpräsidentenkonferenz zusammen, dann schafften es die Kanzlerin und die Länderchefs so gerade eben noch, sich zu einigen. Doch anders als erwartet, ging es so gut wie gar nicht um den Bildungsbereich – sodass die Länder weiter machen können, was sie wollen.