Bis zu 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler fehlen derzeit krankheitsbedingt, bei den Kitas in der Hauptstadt sind es sogar 75 Prozent – diese alarmierenden Zahlen hat der »Tagesspiegel« zusammengetragen . Was die derzeitige Corona-Grippe-RSV-Welle für die Kinderkliniken bedeutet, hat ein Team des SPIEGEL recherchiert. Den Bericht kann man in der aktuellen Ausgabe oder auf S+ nachlesen .

3. Lesen, lesen, lesen – aber bitte analog!

Kinder, die selten oder nie ein Buch in die Hand nehmen, haben einen vergleichsweise kleinen Wortschatz. Zu diesem – zugegeben, wenig überraschenden – Ergebnis kommt eine Forschergruppe von der Technischen Universität Dortmund. Was mich erstaunt hat: Selbst Kinder, die viel am Bildschirm lesen, schneiden kaum besser ab.

Vielleicht ist das noch einmal ein Anstoß, zu Weihnachten das eine oder andere Buch zu verschenken. Agnes Sonntag, Buchexpertin vom Kindermagazin »Dein SPIEGEL«, hat eine Liste mit tollen Schmökern zusammengestellt.

4. Und sonst noch?