Mein Kollege Armin Himmelrath und ich haben vielen Leserinnen und Lesern bei einem Backstage-Gespräch von unserem Arbeitsalltag und den Beobachtungen zur Schulmisere berichtet. Zur Videoaufzeichnung bitte hier entlang.

Für uns war im Nachhinein spannend, den Livechat des Publikums zu lesen. Darunter waren viele Anregungen, was sich im Bildungssystem ändern müsste und einige streitbare Fragen. Hier eine sehr kleine Auswahl:

»Im Moment gibt es offizielle und inoffizielle Schulrankings in den Bundesländern (Vergleichsarbeiten, Abschlüsse, Schulinspektionen, der »Ruf« einer Schule.) Sie sind ein Auswahlkriterium für Eltern. Tatsächlich müssten solche Daten dazu führen, dass die Gründe bei »schlechten« Schulen sofort untersucht werden und die Schulen Hilfen bekommen: mehr Personal: bessere Ausstattung, evtl. Austausch der Schulleitung oder einzelner Lehrkräfte.«

»Dringend erforderlich wäre ein PFLICHT-Vorschuljahr. Das traut sich die Politik leider nicht.«

»Ist es nicht an der Zeit, den Föderalismus im Bildungssystem zu begraben und die Kompetenzen zu bündeln, statt 16 Ministerien zu unterhalten? Wäre es nicht an der Zeit, dass man diese Gelder in Bildung investiert und nicht in Verwaltung?«

Einige Leserinnen und Leser wollten wissen, wie und wo sie sich selbst engagieren könnten, um der Bildungsmisere entgegenzuwirken: Beim Bundesverband Mentor können Sie Leselernhelfer werden, bei der Initiative Seniorpartner in School (SiS) Konfliktmanager.

Allein die Hamburger Freiwilligenbörse listet unter dem Stichwort Schule rund 100 Angebote auf, für Kitas sind es mehr als 50. Solche Agenturen gibt es in vielen Städten. Vielleicht finden Sie das Passende für sich?

Debatte der Woche

Warum Schulen »Glück« brauchen

Seit Herbst steht »Glück« an 15 Braunschweiger Grundschulen auf dem Stundenplan, wie die »Süddeutsche Zeitung« berichtet. Bundesweit wird das Fach schon seit einigen Jahren an mehr als hundert Schulen unterrichtet. Als treibende Kraft dafür gilt der ehemalige Schulleiter Ernst Fritz-Schubert, 74, der »Glück« 2007 an seiner Schule in Heidelberg einführte und mehrere Bücher über Glücksunterricht verfasst hat.

SPIEGEL: Herr Fritz-Schubert, können Kinder Glück lernen?

Ernst Fritz-Schubert: Es gibt keine Garantie dafür, Glück zu finden, glücklich im Leben zu werden. Mir geht es darum, dass Kinder die Voraussetzungen dafür erwerben, sich wohlzufühlen, also empfänglich für Glück zu werden – und auch stabil mit den Herausforderungen und Widrigkeiten des Lebens umzugehen.

SPIEGEL: Und das klappt mit Glücksunterricht?

Fritz-Schubert: Ja, das ist die Idee dieses Fachs. Ich habe immer wieder verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler erlebt, denen die Schule mit disziplinarischen Maßnahmen begegnet. Ich finde es besser, präventiv zu arbeiten und Kindern zu helfen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, Orientierung zu finden und sich in der Gemeinschaft wohlzufühlen. Sie müssen so viel Freude in sich haben, dass sie all dies gerne angehen, statt sich für jede Dummheit zu begeistern. Dafür ist etwa wichtig, dass Kinder im Wortsinn Selbstbewusstsein erfahren: Wer bin ich? Was brauche ich wirklich? Was sind meine Stärken und Schwächen? Was will ich?

SPIEGEL: Und das lässt sich einmal pro Woche in 45 Minuten im Klassenraum lernen?

Fritz-Schubert: Nein, wenn man etwas für sein Wohlbefinden tun will, legt man nicht einfach den Schalter um. Kinder müssen sich darauf einlassen. Dafür ist eine kontinuierliche Arbeit nötig, am besten als Bestandteil jedes Fachs, aber so funktioniert Schule leider nicht. Deshalb sollte »Glück« im Stundenplan verankert sein; im Idealfall über mehrere Schuljahre mit mindestens einer Doppelstunde pro Woche.

SPIEGEL: In der Bildungsszene wird gerade diskutiert, ob nicht Deutsch und Mathematik anlässlich der Leistungseinbrüche von Viertklässlern beim IQB-Bildungstrend höchste Priorität haben sollten.

Ernst Fritz-Schubert: Ich antworte mit einer Geschichte: Ein Spaziergänger trifft eine Gruppe von Baumfällern, die sägen und sägen, aber der Baum fällt nicht um. Der Spaziergänger sagt: Sieht aus, als sei euer Sägeblatt stumpf. Sagen die Baumfäller: Jaja, aber wir haben keine Zeit, ein neues einzuspannen. Damit will ich sagen: Wenn Kinder eine starke Persönlichkeit haben, lassen sie sich viel eher fürs Lernen begeistern, auch für Deutsch oder Mathematik, als wenn sie sich nichts zutrauen oder die Schule als überflüssig empfinden. Das ist ein wechselseitiger Prozess.