SPIEGEL-Bildungsnewsletter Letzter Ausweg Kita-Pflicht?

Die am Montag vorgestellten Ergebnisse des Bildungstrends 2021 , ermittelt vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), sind eine schallende Ohrfeige für alle, die in den vergangenen Jahren immer wieder die vermeintlichen Fortschritte in deutschen Klassenzimmern und in der Bildungspolitik beschworen haben.

Der Schock erinnert manche an die erste PISA-Studie vor 21 Jahren. Erneut werden Gewissheiten erschüttert und bildungspolitische Glaubenssätze pulverisiert. Er sei »alarmiert« von den gestrigen Ergebnissen, sagt etwa Bildungsökonom Ludger Wößmann vom Münchner ifo-Institut: »Diese riesigen Lernrückstände werden nicht einfach weggehen. Sie werden hohe Folgekosten haben, wenn wir nicht umgehend gegensteuern«, sagt Wößmann und zeigte sich fassungslos: »Solch einen Rückgang wie jetzt hat es noch nie gegeben.«

Nicole Gohlke, bildungspolitische Sprecherin der Linke-Fraktion im Bundestag, schließt sich an: »Diese Ergebnisse sind dramatisch und müssen der letzte Weckruf sein, endlich das Kooperationsverbot aufzuheben. Wir können doch nicht Jahr für Jahr den Lehrkräftemangel beklagen, ohne substanziell etwas zu verändern.«

Was kann man tun? Stephan Dorgerloh, von 2011 bis 2016 Kultusminister in Sachsen-Anhalt und heute als bildungspolitischer Strategieberater unterwegs, entwirft in einem Gastbeitrag für den SPIEGEL einen Fünfpunkteplan, mit dem der Niedergang der deutschen Schulen gestoppt werden könnte. Die Ideenliste beginnt mit der Forderung nach einer radikal ehrlichen Bestandsaufnahme und endet mit einer Kita-Pflicht für alle Kinder ab vier Jahren. »Wir müssen diese furchtbaren Ergebnisse in ihrer ganzen Klarheit und Wahrheit annehmen«, sagt Dorgerloh. Ob er seine Amtsnachfolgerinnen und -nachfolger überzeugen kann? (»Debatte der Woche«)

