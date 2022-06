an diesem Dienstag zeigt sich der bildungspolitische Föderalismus mal wieder in seiner ganzen Pracht: In manchen Bundesländern gibt es zwei Wochen Pfingstferien (2 Bundesländer), anderswo eine Woche (1), in anderen Ländern zumindest noch einen freien Tag (4) oder ganz einfach regulären Unterricht (der Rest). Jeder Versuch, das schlüssig zu erklären, endet irgendwann in einem halbwegs resignierten »ist halt so«.

Das gilt auch für ein anderes Thema, das die Schulen in dieser Woche vielleicht noch ein bisschen mehr bewegen wird als zu anderen Zeiten. In Köln startet die Messe »didacta« der Bildungswirtschaft, und die versucht natürlich, Bildungsprodukte zu verkaufen. Seit Jahren ein Dauerthema, aber irgendwie nicht unbedingt ein Bestseller: die Digitalisierung und die dazugehörigen Geräte, Unterrichtsmaterialien und Konzepte. Warum es damit so schleppend vorangeht? »Ist halt so«, dürften an manchem Didacta-Stand die Aussteller sagen und mit den Schultern zucken.

Sogar in den offiziellen Pressemitteilungen der Messe ist vom »steinigen Weg zur Bildung 4.0« die Rede. »Wir haben alle in den letzten Monaten bitter gelernt, dass wir früher mit der Digitalisierung der Schulen hätten beginnen müssen und auch mehr Kraft dort investieren müssen«, wird Britta Ernst zitiert, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK). Allerdings stammt das Zitat aus dem Frühjahr 2021, kurz vor der letzten Didacta. Mit gesundem Zynismus könnte man sagen: Wie gut, dass die Redenschreiber der Ministerinnen und Minister einfach auf das Material vom vergangenen Jahr zurückgreifen können.

Dieses Problem haben aber nicht nur die Chefs in den Ministerien, sondern auch die Akteure in der Bildungsforschung. »Wir haben eine zunehmende Digitalisierung oder Digitalisierungsbedarfe in allen Bildungsbereichen. In einem rasanten Tempo durchdringen digitale Medien den Alltag. Trotz dieser rasanten Verbreitung digitaler Medien bleibt der Einsatz in vielen Bildungseinrichtungen weiter hinter den außer-institutionellen Lernkontexten zurück«, sagte Bildungsforscher Kai Maaz – am 23. Juni 2020 in der Bundespressekonferenz . Man muss leider sagen: Das gilt heute immer noch.

