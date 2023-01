3. Zählt die SPD den Finanzminister an?

Die jüngste Ausgabe des Deutschen Schulbarometers zeigt: Von einer Schönwetterperiode für Schulen kann keine Rede sein (um im Bild des Barometers zu bleiben). Mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler hat den befragten Schulleitungen zufolge »deutliche Lernrückstände«. An Schulen in sozial schwieriger Lage wird dieser Wert sogar fast doppelt so hoch eingeschätzt. Gerade hier hätten Aufholprogramme wenig gebracht. Das erklärte politische Ziel, insbesondere Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen mit den Programmen zu helfen, wurde demnach offenkundig verfehlt. Details finden Sie hier .

Die Umfrage lieferte letztlich wenig neue Erkenntnisse, führte aber zu großer Empörung, unter anderem bei SPD-Chefin Saskia Esken. Die Ergebnisse seien »kein Alarmzeichen mehr, sondern ein Zeichen, dass es brennt, vor allem an Schulen mit benachteiligter Schülerschaft!«, teilte Esken dem SPIEGEL mit. Dies sei eine »himmelschreiende Ungerechtigkeit«, die Kindern die Zukunft raube und den Zusammenhalt im Land ebenso bedrohe wie die nachhaltige Entwicklung der Volkswirtschaft, so Esken. »Wir müssen mehr und gezielter als bisher in gleiche Bildungschancen investieren«, fordert die SPD-Chefin. Ist das ein Appell an Finanzminister Lindner?

Und sonst noch?

Keine Lust mehr auf Schulfrust? Ein Schulleiter im Schwarzwald hat die Strukturen, die ihn störten, über den Haufen geschmissen. Die »FAZ« beschreibt , wie das »Schulwunder von Wutöschingen« gelang. Dort stehe nun die »wahrscheinlich innovativste Schule Deutschlands«. Es gebe keine Klassen, keine Klassenzimmer und keine 45-Minuten-Schulstunden mehr.

Debatte der Woche

Paschas, Rassismus und weiße Bildungspanik

Das Jahr 2023 hatte kaum angefangen, als CDU-Chef Friedrich Merz nach den Silvesterkrawallen in einer »Lanz«-Sendung über »kleine Paschas« in Grundschulen schwadronierte und besondere Probleme mit Kindern und Jugendlichen aus migrantischen Familien, »insbesondere aus dem arabischen Raum«, unterstellte. Was davon zu halten ist, hat meine Kollegin Sara Sievert kurz darauf treffend in einem Kommentar zusammengefasst:

»Wirft der CDU-Vorsitzende hier Kindern mal eben pauschal vor, nicht integrationsfähig zu sein, sobald sie einen arabischen Hintergrund haben? Ob gewollt oder nur unvorsichtig formuliert: Diese Aussage ist pauschalisierend und bedient rassistische Vorurteile«, schrieb Sara Sievert unter dem Titel »Selber Pascha« . Schon wieder fische Merz mit missverständlichen Aussagen zu Migranten am rechten Rand nach Stimmen.

Das Thema war gleichwohl gesetzt, und so entspann sich im Fahrwasser der Aussagen eine teils höchst fragwürdige Debatte zu Integration und Schulen, die bis heute nachhallt. Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger schlug eine Migrationsquote für Schulklassen vor. CDU-Generalsekretär Mario Czaja forderte in der »Welt«, es gehe nicht, »dass auf den Schulhöfen andere Sprachen als Deutsch gesprochen werden«.

Gerhard Brand, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), konterte mit Ergebnissen des Schulbarometers. Demnach kann an mehr als der Hälfte der Schulen keine ausreichende Förderung in Deutsch für neu Zugewanderte gewährleistet werden: »Genauso populistisch die Forderung nach einer Deutschpflicht ist, müsste man zurückfragen, weshalb kein Recht auf Deutsch-Lernen umgesetzt wird«, so Brand.

Der Rassismusforscher Karim Fereidooni nahm die Debatte zum Anlass, die fehlende Chancengleichheit im deutschen Schulwesen zu kritisieren, von der auch viele Kinder aus migrantischen Familien betroffen sind. Im schulischen Raum sei »Migrationshintergrund zu einer Diagnose geworden«, kritisiert Fereidoni in einem sehr lesenswerten Interview in der »Zeit«. Rassistisch gefärbte Bildungsängste der weißen Mittelschicht machten es nicht besser, erklärt der Forscher – und rechnet außerdem mit dem Vorschlag zu Migrationsquoten ab.