Wenn die Schule am Nachmittag ende, pauke sie aber noch eine Stunde für ihre Schule in Kiew, sagt Mariia. Am täglich angebotenen Onlineunterricht könne sie wegen ihrer Termine zwar nachmittags nur einmal in der Woche teilnehmen, aber sie bekomme jeden Tag Hausaufgaben – neben denen aus der Sekundarschule in Berlin. »Aber die sind relativ einfach, dafür brauche ich nicht viel Zeit«, sagt sie und grinst. Mutter und Tochter haben den Eindruck, dass der ukrainische Unterricht anspruchsvoller ist.

»Es ist gut, zwei Optionen zu haben«, sagt Mariia über die Parallelstruktur. Für Freunde und ihr Hobby Tanzen habe sie trotzdem genug Zeit. Welchen Abschluss die 14-Jährige einmal brauchen werde, wissen sie und ihre Mutter heute noch nicht. »Der Krieg hat uns gelehrt, dass es unmöglich ist, Pläne zu machen«, sagt Mutter Vasylieva. So seien sie auf alles gefasst.

Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, wie erleben Sie als Schülerin, Lehrer oder Elternteil die Folgen des Krieges im Klassenzimmer? Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften unter bildung@spiegel.de

Das ist los rund um den Jahrestag

1) Der lange Weg zur Integration

Nicht allen Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine gelingt der Anschluss ins deutsche Schulsystem so reibungslos wie Mariia. Die »Süddeutsche Zeitung« hat sich die Situation in München genauer angeschaut .

2) Die Abschaffung der Willkommensklassen

In Sachsen-Anhalt hat das Bildungsministerium knapp ein Jahr nach Kriegsausbruch mitgeteilt, dass die meisten Geflüchteten nun in die Regelklassen aufgenommen werden könnten, die Ankunftsklassen sollen schrittweise aufgelöst werden, wie unter anderem der MDR berichtete . Damit laufen dem Bericht zufolge auch die Verträge von 192 ukrainischen Lehrerinnen und Lehrern in dem Bundesland aus.

3) Aus dem Krieg in die Schule

Der WDR nimmt zum Jahrestag ebenfalls Jugendliche aus der Ukraine in den Blick, die in Deutschland ein neues Leben beginnen. Die dreiteilige Doku »Welcome, Ukraine – Aus dem Krieg in die Schule« ist bereits jetzt in der ARD-Mediathek abrufbar .

Zahl der Woche

201.157

Die KMK gibt Woche für Woche bekannt, wie viele Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in den Schulen hierzulande unterrichtet werden . Das sind 201 mehr als in der Vorwoche.