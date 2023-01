wie groß sollte der Einfluss von Eltern auf die Arbeit in den Schulen sein? Die Frage ist ein bisschen tricky, schließlich kommt es ganz darauf an, wessen Perspektive man einnimmt.

Mehr Mitbestimmung wünscht sich zum Beispiel der Landeselternbeirat (LEB) in Baden-Württemberg: Eltern spielten in der Schulpolitik kaum eine Rolle, die dominanten Meinungsmacher seien die Verbände der Lehrkräfte.

»Als Eltern wird man nicht in dem Maße gehört, wie es für einen Kunden angemessen wäre«, hatte der LEB-Vorsitzende Michael Mittelstaedt der »Schwäbischen Zeitung« gesagt: »Auch jemand, der wenig Geld hat, vielleicht kein Deutsch kann oder einfach unsympathisch ist, muss sein Kind in der Schule abgeben können und sicher sein, dass es genauso gefördert wird wie das Akademikerkind.«

Ein Veto-Recht für Eltern?

Und dann legte Mittelstaedt in der »Südwest-Presse« nach : Eltern sollten in grundlegenden Fragen der Bildungspolitik ein »Veto-Recht« haben, um nicht nur »schmückendes Beiwerk« zu sein, »das in vollkommen unerheblichen Fragen mitwirken darf, indem es angehört wird«.

Jetzt hat Baden-Württemberg mit Winfried Kretschmann ja einen ehemaligen Lehrer als Landesvater, der nicht auf den Mund gefallen ist – und der keilte auch prompt zurück: »Wir brauchen keine stärkere formalisierte Mitbestimmung der Elternverbände über das hinaus, was wir schon haben«, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur: Es sei sicherlich nicht sinnvoll, dass die Eltern, die sowieso schon überengagiert seien und ihre Kinder bis ins Klassenzimmer begleiteten, dann noch präsenter seien – und die anderen, die eigentlich kommen sollten, nach wie vor nicht zum Elternabend kämen. Damit sei nichts erreicht, so Kretschmann. Im Übrigen sollten sich die Eltern mal an die eigene Nase fassen: »Es mangelt teilweise an Kooperation.«

Im Webportal »News4Teachers« drehte eine Lehrerin an einer weiterführenden Schule den Spieß um: »Es muss auch endlich wieder Verantwortung an Eltern abgegeben werde«, fordert sie: »Eltern haben Rechte und das ist gut und richtig, aber auch Pflichten. Gut gemeint ist nicht gut gemacht.« Was wiederum Reaktionen von Eltern herausforderte, die eben doch die Schule in der Verantwortung sehen .

Lehrkräfte am Limit?

