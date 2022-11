Sicherheitsdienst soll davon gewusst haben

Nun wurde er den Berichten zufolge geschnappt – als er in einem Wohnheim wohl gerade versuchte, einen Fernseher zu stehlen. In der Vergangenheit soll der Mann namens William Curry schon mehrmals dadurch aufgefallen sein, dass er in Zimmer einbrechen wollte. Außerdem soll er Studierende belästigt haben.

Der Sicherheitsdienst der Universität soll laut den Medienberichten von den Vorfällen gewusst haben. Es sei aber bisher nie gelungen, den Mann zu stellen. Eigentlich stelle die Universität sicher, dass sich unbefugte nicht auf dem Campus aufhalten könnten, erklärte ein Sprecher der Elite-Universität. Man werde die Sicherheitsmechanismen nun umgehend überprüfen.