Startchancen-Programm Bund will eine Milliarde Euro im Jahr in Brennpunktschulen stecken

Zwischen Bund und Ländern laufen noch Verhandlungen unter anderem darüber, nach welchen Kriterien die Schulen ausgewählt werden sollen und wie das Geld auf die Länder verteilt wird. Auch genaue Summen zum finanziellen Umfang wurden bisher offiziell nicht genannt.

FDP-Chef Linder spricht von »Bildungsmilliarde«

FDP-Chef Christian Lindner hatte vor zwei Wochen beim Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart das Wort »Bildungsmilliarde« ins Spiel gebracht. Das Land müsse mehr tun für Bildung und für Forschung. »Damit das wirklich einen Unterschied macht, brauchen wir in den nächsten Jahren in jedem Jahr eine zusätzliche Bildungsmilliarde«, hatte er gesagt. »Das ist eine Größenordnung, die macht einen Unterschied«, sagte Stark-Watzinger.