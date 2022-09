Sechs Monate nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sitzen nun zwölf ukrainische Kinder in der Willkommensklasse der Grundschule Am Nützenberg – und Hunderte weitere warten in Nordrhein-Westfalen auf einen Platz. Das Bundesland hat in der Woche, in der Voß seine Klasse endlich eröffnen konnte, einen Erlass herausgegeben, Betreff: »Beschleunigte Aufnahme neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler an einer Schule.«