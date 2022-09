Die Ökonomen berechneten die Wohnkosten einer fiktiven studentischen »Musterwohnung« mit 30 Quadratmetern Wohnfläche und einer durchschnittlichen Ausstattung in direkter Umgebung zur nächstgelegenen Hochschule an den unterschiedlichen Standorten. Für Heiz- und Nebenkosten kalkulierten sie 20 Prozent der Kaltmiete. Dieses Vorgehen, »hedonisches Verfahren« genannt, hat sich in der Immobilienökonomie bewährt. Es basiert auf der Annahme, das sich der Preis aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt – in diesem Fall: Lage, Ausstattung und Größe einer Wohnung –, die in derselben Kombination an verschiedenen Standorten nur selten auftreten.