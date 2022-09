Auch hier findet sich der internationale Trend in den deutschen Daten wieder. Während der Professorinnen-Anteil mit 27 Prozent leicht unter dem internationalen Trend liegt, beträgt der Anteil weiblicher Hochschulleitungen an einer staatlichen Hochschule in Deutschland aktuell 24,9 Prozent.

Der Geschlechtsbegriff umfasst mittlerweile auch nicht-binäre Kategorien, die bei der Datenerhebung von U-Multirank ebenfalls angegeben werden können. In den zugrunde liegenden Daten für die deutsche und internationale Auswertung konnte dies aufgrund der geringen Fallzahlen jedoch noch nicht berücksichtigt und allein nach den Kategorien Frauen und Männern ausgewertet werden, teilt das CHE mit.