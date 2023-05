Unter den Chefinnen und -chefs staatlicher Hochschulen in Deutschland sind Frauen weiterhin klar in der Minderheit – holen anteilsmäßig aber etwas auf. Wie aus einer Auswertung des CHE Centrum für Hochschulentwicklung hervorgeht, werden von 182 Einrichtungen in Deutschland 52 von einer Rektorin oder Präsidentin geführt.