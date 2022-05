Studie »Jugend in Deutschland« Geld überholt Spaß als Leistungsmotivator

»Junge Menschen wollen Spaß, Sinn und Sicherheit. Der Dreiklang war in den letzten Jahren wirklich stabil. Spaß stand an der Spitze«, sagt Simon Schnetzer, Autor der Studie »Jugend in Deutschland« , die halbjährlich untersucht, wie 14- bis 29-Jährige auf aktuelle politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ereignisse reagieren. Der Spaß, das zeigt die repräsentative Befragung, ist nun in den Hintergrund getreten.