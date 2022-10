Studie über Cybermobbing Jeder sechste Schüler wird online schikaniert

Sie werden online beschimpft oder beleidigt, Opfer von Lügen oder Gerüchten, unter Druck gesetzt, erpresst oder bedroht: Knapp 17 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben Cybermobbing erlebt. Das geht aus einer Umfrage unter Schülern, Eltern und Lehrkräften hervor, die vom Bündnis gegen Cybermobbing am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde.