Die junge Generation fühlt sich durch die Folgen von Coronapandemie, Klimakrise, Krieg in der Ukraine und hoher Inflation stärker belastet als die mittlere und ältere Generation. Das geht aus der aktuellen Trendstudie »Jugend in Deutschland 2023« hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde und für die Forscher rund tausend Menschen pro Generationskohorte online befragten.