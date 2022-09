Die Zahlen stammen aus der Studie »MINT-Bildung. Was junge Frauen darüber denken« , die am Dienstag von der Internationalen Hochschule (IU) in Erfurt veröffentlicht wurde. »Frauen entscheiden sich seltener als Männer für MINT-Studienfächer oder -Ausbildungen«, sagt Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU. Um dagegen anzugehen, müsse man früh in der Schule ansetzen, »etwa durch gendersensiblen Unterricht, der Mädchen und Jungen gleichermaßen anspricht«.