Praktisch jedes Kind im Alter ab drei Jahren bis zum Schuleintritt werde in einer Kita betreut, sagte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) zu den Ergebnissen. Bundesweit liege die Quote bei 92 Prozent – deutlich höher als bei den unter Dreijährigen. »Richtig ist aber auch«, so Paus, »es gibt nach wie vor eine Betreuungslücke, in den Kitas, aber auch im Bereich der Grundschulen.« Das sei regional unterschiedlich verteilt.