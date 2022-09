Ihr Haus, sagt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gern, sei ein »Chancenministerium« – es ermögliche vielen Menschen den Zugang zur Bildung und insbesondere zum Studium. Dafür stehe die mittlerweile in Kraft getretene Bafög-Reform, bei der unter anderem die Bedarfssätze um 5,75 Prozent und die Freibeträge für das Elterneinkommen um über 20 Prozent gestiegen sind. Damit, so Stark-Watzinger, »haben wir den Kreis der Förderungsberechtigten nochmals erheblich ausgeweitet«. Am Donnerstag wird im Bundestag bereits über die nächste Bafög-Novelle verhandelt.