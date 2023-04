Prozentual betrachtet ist der Verlust an Erstsemestern der Studie zufolge am größten in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt. In den Vergleichszeiträumen liege er bei jeweils mehr als zehn Prozent. Der Hochschulort mit dem bundesweit stärksten Rückgang sei Karlsruhe.