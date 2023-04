Letztlich zielen all diese Maßnahmen darauf, Qualitätsstandards zu senken.

Eine Befragung von gut 5000 Kitaleiterinnen und -leitern im Auftrag des Verbands Erziehung und Wissenschaft (VBE), die Ende März veröffentlicht wurde, zeigt die Nöte. So gaben 64 Prozent der Befragten an, dass sie in den zurückliegenden zwölf Monaten in mehr als 20 Prozent der Zeit mit weniger Personal gearbeitet haben als gesetzlich vorgegeben. Statistisch gesehen kann damit in zwei von drei Kitas einen Tag pro Woche die Aufsichtspflicht nicht gewährleistet werden.