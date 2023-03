SWK: »Hätten stärker differenzieren müssen«

»Diese Kritik ist teilweise berechtigt. Wir hätten stärker differenzieren müssen«, sagt der SWK-Vorsitzende Olaf Köller in einem Interview des Bildungsjournalisten Jan-Martin Wiarda. Das ändere aber nichts an der Schlussfolgerung: »Jede Stunde zählt. Wenn jede in Teilzeit arbeitende Lehrkraft nur eine Stunde mehr in der Woche unterrichten würde, wäre der Effekt enorm.« Die SWK kündigte gegenüber dem SPIEGEL an, die Stellungnahme aus dem Januar »um einen erläuternden Passus« zu ergänzen.