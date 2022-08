Nun hat sich auch das texanische Mobilfunkunternehmen Patriot Mobile an der Aktion beteiligt und nach eigenen Angaben Schilder an mehrere Schulbezirke in Texas gespendet. »Es ist uns eine Ehre, dazu beizutragen, Gott in unsere öffentlichen Schulen zurückzubringen«, teilte das Unternehmen mit. Zahlreiche Schulen in dem US-Bundesstaat dürften mittlerweile also das US-Motto prominent in ihren Gebäuden zeigen.

»Unsere Verfassung garantiert die Religionsfreiheit«

Bürgerrechtler kritisieren das Gesetz. »Die texanischen Schulen sollten ein sicherer Ort für Kinder sein, an dem sie frei von äußeren Einflüssen lernen und aufwachsen können«, sagte Carisa Lopez von der Bürgerrechtsorganisation Texas Freedom Network laut »Austin American-Statesman«. »Dieses Gesetz ist ein weiterer Versuch gewisser Politiker, die Trennung von Kirche und Staat auszuhebeln. Unsere Verfassung garantiert die Religionsfreiheit, und der Staat Texas sollte keine religiösen Anforderungen an unsere öffentlichen Schulen stellen.«