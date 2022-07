Vorschlag für neuen Lehrplan an Texas’ Schulen Sklaverei sollte als »unfreiwillige Umsiedlung« bezeichnet werden

In Texas regiert der republikanische Gouverneur Greg Abbott. Seine Partei dort ist zuletzt weiter nach rechts gerückt. So hatte sie zuletzt in ihr Programm aufgenommen, die Wahl von Joe Biden zum Präsidenten der Vereinigten Staaten sei unrechtmäßig. In ihrem Programm positionieren sich die Republikaner auch gegen Homosexualität und Transgender-Personen.