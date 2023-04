Rabe war während der Pandemie ein starker Befürworter, an den Schulen möglichst Präsenzunterricht anzubieten. Er war zwischenzeitlich erheblich unter Druck geraten, weil er sich im Zusammenhang mit einer Studie zum Infektionsgeschehen an Schulen intransparent verhalten haben soll. Kritiker hatten ihm vorgeworfen, unliebsame Daten zurückzuhalten.

Kritik am Umgang mit Studienergebnissen

Der Hintergrund: »Es ist nicht logisch und auch nicht empirisch belegt, dass sich infizierte Kinder und Jugendliche vor allem in der Schule infizieren«, hatte Rabe am 19. November 2020 in einer Presskonferenz behauptet. Die Behörde legte Zahlen zu den Infektionen vor: 78 Prozent der Schüler hätten sich eine nachgewiesene Coronainfektion außerhalb der Lehranstalten zugezogen.