25 Plagiate und Verstöße gegen gute wissenschaftliche Praxis hat eine Untersuchungskommission der TU Darmstadt in einem populärwissenschaftlichen Werk festgestellt, das an der Uni entstanden ist. Die Kommission hatte sich seit April mit dem 2020 erschienen Buch »Rechtspopulismus als Protest« der Soziologieprofessorin Cornelia Koppetsch befasst und dabei die fraglichen Stellen entdeckt.

Dabei sei es ausdrücklich nicht um eine vollständige Untersuchung des Buchs gegangen, sondern um die generelle Stichhaltigkeit der Vorwürfe, schreiben die Prüfer. Die Bagatellgrenze sei jedenfalls deutlich überschritten, heißt es in dem Bericht: Das wäre »unbestreitbar bereits bei der Hälfte der aufgefundenen Stellen der Fall gewesen«. Und: »Es ist gut möglich, dass weiteres Suchen noch mehr Verstöße aufgedeckt hätte.« Die TU Darmstadt will daher jetzt ein zweites Disziplinarverfahren eröffnen.

In zorniger Gesellschaft

Am häufigsten geht es im Bericht der Kommission um fehlende Nachweise von Fremdautorenschaft. Koppetsch habe es wiederholt unterlassen, fremde Gedanken oder Schlüsselbegriffe als Leistungen von anderen Autorinnen und Autoren zu kennzeichnen, schreiben die Prüfer. Die Uni bescheinigt ihrer Professorin daher »eine gravierende Missachtung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis« – es wäre nicht das erste Mal.

Cornelia Koppetsch wollte sich inhaltlich zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern. »Mir liegen die Vorwürfe erst seit wenigen Tagen vor«, erklärte sie am Sonntag auf SPIEGEL-Anfrage, »eine Stellungnahme kommt erst nach Abschluss der Prüfung infrage.«

»Die dokumentierten, ungekennzeichneten oder missverständlich nachgewiesenen Übernahmen und Verwertungen fremder Textpassagen stellen in Qualität und Umfang einen gravierenden Verstoß gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis dar.«

Koppetsch selbst hatte anschließend auf ihrer Website eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie sich bei den Mitgliedern der ersten Kommission »für die eingehende Untersuchung« bedankte: »Dass ich mir Kritik an meinen Fehlern zurechnen lassen muss, ist mir bewusst. Vor allem möchte ich mich in aller Form bei den betroffenen Autoren und der Öffentlichkeit entschuldigen.«

Die zweite Untersuchungskommission geht in ihrer Bewertung jetzt von einem »Wiederholungstatbestand« bei Koppetsch aus. Die Professorin habe ihre Verstöße wiederholt als handwerkliche Mängel bagatellisiert – dies zeige eine »verfestigte (unrichtige) Einstellung«.