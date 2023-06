Überarbeitung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes Auch das neue Modell ist nicht konsensfähig

Im Frühjahr hatte das Ministerium schon einmal Eckpunkte für die Novelle vorgestellt, hatte sie aber nach heftigem Protest in den sozialen Medien nach nur 51 Stunden wieder einkassiert. Das Papier solle »zurück in die Montagehalle«, lautete damals die Formulierung. Es folgte ein Gespräch, zu dem Staatssekretär Jens Brandenburg sich mit zwei Dutzend Vertreterinnen und Vertretern aus Hochschulen, Gewerkschaften und außeruniversitären Forschungseinrichtungen an einen großen Tisch im Ministerium setzte, um sich die verschiedenen Standpunkte darlegen zu lassen. Die Veranstaltung wurde live ins Netz übertragen.