Mitten im russischen Angriffskrieg hat in der Ukraine für mehrere Hunderttausend Schülerinnen und Schüler ein neues Schuljahr begonnen. »Heute ist der 1. September – Euer Tag, ein wichtiger Tag für uns alle, der Tag des Wissens«, mit diesen Worten wandte sich Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in einer Videobotschaft an die Kinder und Jugendlichen im Land.