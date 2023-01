In dem Krieg wird laut der Hilfsorganisation »Save the Children« seit Schuljahresbeginn im Schnitt jeden zweiten Tag eine Schule zerstört. »Der Krieg hat es den Kindern in der Ukraine unglaublich schwer gemacht, Zugang zu Bildung zu erhalten«, sagte Sonia Khush, Länderdirektorin von »Save the Children« in der Ukraine.