Während zahlreiche junge Männer wegen der Teilmobilmachung für den Ukrainekrieg Russland verlassen, will Präsident Wladimir Putin einigen Gruppen offenbar ausdrücklich die Sorge vor einer Einberufung nehmen: So wird die Rekrutierung von Studenten an privaten Universitäten mit staatlicher Zulassung zumindest vorübergehend ausgesetzt. Das geht aus einem Dekret hervor, das der Kreml am Donnerstag veröffentlichte.