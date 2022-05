Die Zahl der aus der Ukraine geflüchteten Kinder und Jugendlichen an Schulen in Deutschland ist weiter gestiegen. In der vergangenen Woche besuchten 113.584 ukrainische Schülerinnen und Schüler den Unterricht in Deutschland, über 7700 mehr als noch eine Woche zuvor. Das geht aus Daten der Kultusministerkonferenz (KMK) hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden .