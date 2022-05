Zehntausende ukrainische Kinder und Jugendliche sind seit Beginn der russischen Invasion in ihre Heimat nach Deutschland geflüchtet und in den Schulen hierzulande angekommen. Unter den Kultusministern ist von einer »außerordentlichen Herausforderung« die Rede. Wie die Schulen diese meistern, ist bisher wenig belegt.

Eine Forsa-Befragung von rund tausend Lehrkräften im Auftrag der Robert Bosch-Stiftung, das »Deutsche Schulbarometer Spezial« , wirft ein Schlaglicht auf die Situation – und deutet an: Manches läuft anders als von der Politik zunächst propagiert.

Erklärtes Ziel der meisten Kultusminister war es anfangs, dass die Schülerinnen und Schüler zunächst vorrangig in sogenannten Willkommens- oder Vorbereitungsklassen lernen, also in separaten, speziell für neu zugewanderte Kinder eingerichteten Gruppen. Der Umfrage zufolge, die an diesem Dienstag vorgestellt wurde, sieht die schulische Praxis jedoch vielerorts anders aus. Demnach lernt fast die Hälfte der ukrainischen Kinder und Jugendlichen ausschließlich in Regelklassen. Zwischen den Schularten gibt es große Unterschiede.

Jede zweite befragte Lehrkraft berichtet, dass an ihrer Schule bereits ukrainische Kinder und Jugendliche aufgenommen wurden. Nach welchem Modell diese Schülerinnen und Schüler lernen sollten, ist unter Fachleuten umstritten. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz, ein Gremium mit 16 Fachleuten, hatte im März empfohlen: Ukrainische Grundschüler und die unteren Jahrgänge der weiterführenden Schulen sollten in Regelklassen aufgenommen werden, ältere Schülerinnen und Schüler hingegen in Willkommensklassen; zudem solle es neben dem Unterricht ergänzende Angebote in ukrainischer Sprache geben.

Praktisch fast keine Unterrichtsangebote auf Ukrainisch Dass nun der Umfrage zufolge die Mehrheit der ukrainischen Grundschulkinder mit anderen Kindern aus Deutschland im Klassenraum sitzt, passt zu den Empfehlungen der Kommission – der immer noch recht hohe Anteil der älteren Schüler in Regelklassen hingegen eher nicht. Außerdem existieren offenbar kaum Unterrichtsangebote in ukrainischer Sprache. Nur ein Prozent der Schulen mit ukrainischen Kindern bot ukrainischsprachigen Präsenz- oder Onlineunterricht an.

7 Prozent hatten ukrainische Lehrkräfte.

Nicht einmal jede zehnte befragte Lehrkraft mit ukrainischen Kindern oder Jugendlichen an der eigenen Schule berichtete von ukrainischsprachigen Übersetzern an ihrer Schule.

80 Prozent sagten, es gebe weder Übersetzer noch ukrainische Lehrkräfte. Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), kritisiert deshalb eine »Diskrepanz zwischen politischem Wunschdenken und der realen Situation an den Schulen«. Besonders für diejenigen Schüler aus der Ukraine, die kurz vor ihren Abschlussprüfungen stünden, stelle dies eine besondere Hürde auf ihrem Bildungsweg dar.

Bild vergrößern Willkommensschild im Klassenraum: In Dresden hat eine eigens für ukrainische Schüler errichtete Schule eröffnet Foto: Robert Michael / dpa

Während sich das Prinzip der Willkommensklassen aus Sicht vieler Bildungsfachleute grundsätzlich bewährt hat, sind andere skeptisch. Diese Klassen würden »meist nicht aus pädagogischen Gründen, sondern aus Ressourcenmangel eingerichtet, weil es nicht genug Regelschulplätze und nicht genug Lehrkräfte« gebe, sagt die Soziologin Juliane Karakayali angesichts der Umfrage im Interview mit dem Deutschen Schulportal . »Oft etablieren sich dabei Parallelsysteme, die meist mit einer zweifelhaften Bildungsqualität einhergehen, weil niemand sie wirklich kontrolliert.« Der Unterricht in einer Regelklasse ist allerdings – abhängig von den Bedingungen vor Ort – auch nicht zwingend ein Erfolgsgarant. Mancherorts könnten neu zugewanderte Kinder einfach mit in den Klassenraum gesetzt werden, ohne gezielte Förderung zu erfahren; möglicherweise ebenfalls aufgrund knapper Ressourcen.

Dass die Zahl der geflüchteten Grundschulkinder in Regelklassen mit 60 Prozent über dem Durchschnitt liege, ist für den VBE-Vorsitzenden Beckmann »ein weiterer Beleg dafür, dass der Lehrkräftemangel hier besonders dramatisch ist und die Raumkapazitäten weitgehend ausgeschöpft sind«.

»Die Fachkräfte sind hoch motiviert, diese Herausforderung zu meistern, viele aber nach über zwei Jahren Coronapandemie auch am Limit« Anja Bensinger-Stolze, GEW-Vorstandsmitglied Schule

Dazu kommt: Der Forsa-Umfrage zufolge hat nicht einmal jede zweite deutsche Schule ein Konzept, um Kinder und Jugendliche mit wenigen oder gar keinen Deutschkenntnissen zu beschulen. Die regionalen Unterschiede sind den Angaben zufolge groß. Während in Nordrhein-Westfalen sowie in den nördlichen Bundesländern Lehrkräfte überdurchschnittlich oft angeben, ein solches Konzept zu haben, ist das in Bayern, Baden-Württemberg und vor allem in den ostdeutschen Bundesländern weniger der Fall. Unterricht in der Herkunftssprache wird, den befragten Lehrkräften zufolge, offenbar an nicht einmal einem Viertel der Schulen angeboten. Die Forsa-Umfrage erfolgte von Anfang bis Mitte April. Zu diesem Zeitpunkt hatten Deutschlands Schulen etwa 60.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufgenommen. Inzwischen sind es mehr als 90.000. Die Lage könnte sich dementsprechend in verschiedener Hinsicht inzwischen wieder verändert haben, zumal sich viele Schulen stetig um personelle Verstärkung bemühen; auch aus den Reihen der geflüchteten Ukrainer und Ukrainerinnen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mahnt angesichts der Umfrage bei Bund, Ländern und Schulträgern rasche und unbürokratische, aber gut koordinierte und nachhaltige Unterstützung an, vor allem mit Blick auf Personal, Räume und Sachmittel. »Die Fachkräfte sind hoch motiviert, diese Herausforderung zu meistern, viele aber nach mehr als zwei Jahren Coronapandemie auch am Limit, teils sogar darüber hinaus«, sagte Anja Bensinger-Stolze, GEW-Vorstandsmitglied Schule. Die Schulen bräuchten vor allem Lehrkräfte für Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache, aber auch Sozialarbeiter, Schulpsychologinnen, Fachkräfte für den Umgang mit Traumata sowie Dolmetscher. »Diese Fachkräfte fehlen schon seit vielen Jahren«, sagte Bensinger-Stolze. Viele Schulen und Fachkräfte hätten Erfahrungen mit geflüchteten Schülerinnen und Schülern. Aber sowohl die schwierige Planbarkeit des Schulalltags durch die Coronapandemie als auch der dramatische Mangel an pädagogischem Personal gefährdeten mittlerweile die Bildungsanstrengungen in Deutschland insgesamt.