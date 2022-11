An der jährlichen Umfrage nahmen 2022 465 Leitungspersonen in Kitas und Kindergärten, Erzieherinnen, Erzieher sowie Expertinnen und Experten aus Fachverbänden und von Kitaträgern teil. Sie arbeiten in allen 16 Bundesländern. Nach Angaben des Verbandes spiegeln die Umfrageergebnisse die Situation in rund 7.400 Einrichtungen in ganz Deutschland wider.