An knapp jeder fünften Schule mit ukrainischen Schülern (19 Prozent) haben demnach Lehrkräfte in Teilzeit ihre Stunden aufgestockt. Pensionierte Lehrkräfte kamen an knapp acht Prozent dieser Schulen zur Unterstützung zurück in die Klassenzimmer. Die deutliche Mehrheit (68 Prozent auf dem Land, 63 Prozent in der Stadt) ist der Umfrage zufolge insgesamt aber trotzdem der Ansicht, dass momentan nicht genügend Personal gewonnen werden kann für die Aufgaben.

Hauptproblem: Lehrkräftemangel

Lin-Klitzing sprach von einer »Unterversorgung« und forderte bessere Arbeitsbedingungen. Auch OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher teilt die Einschätzung, dass die Rahmenbedingungen im Lehrerjob verbessert werden müssten. Schleicher verantwortet bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unter anderem die internationalen Pisa-Studien.