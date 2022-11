Vollbrecht müsse dabei »einprägsame, auch starke Formulierungen« ihrer Kritikerinnen und Kritiker ertragen, entschied die 28. Zivilkammer des Landgerichts Köln am Mittwoch: »Hinzunehmen sind auch Äußerungen, die in scharfer und abwertender Kritik bestehen, mit übersteigerter Polemik vorgetragen werden oder in ironischer Weise formuliert sind«. Die Äußerungen über sie seien zwar provokant und durchaus plakativ, Vollbrecht habe sich »durch ihre Tweets jedoch selbst in der Öffentlichkeit äußerst plakativ und provokant zu Wort gemeldet«, heißt es in dem Urteil.

Die Biologie-Doktorandin kann gegen die Entscheidung in Berufung gehen. Sie werde das »vermutlich« auch tun, kündigte sie im Netz an. Per Crowdfunding hat sie bereits mehr als 80.000 Euro von ihren Unterstützern gesammelt – für »Rechtshilfe«.