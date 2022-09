Uni Frankfurt am Main Abgelehnte Medizinstudierende sollen Ersatzangebot erhalten

Die Frankfurter Uni hatte sich Ende August in ein ziemliches Dilemma manövriert: Zum kommenden Wintersemester hat sie insgesamt 421 Studienplätze für Medizin (381) und Zahnmedizin (40) zu vergeben. Die Zahl ist insbesondere durch die Kapazität in den Laboren und beim Kontakt mit Patientinnen und Patienten begrenzt und kann deshalb nicht beliebig erweitert werden. Für das bundesweite Verteilverfahren meldete die Hochschule der Dortmunder Stiftung für Hochschulzulassung allerdings insgesamt 703 freie Plätze – und die wurden auch vollständig an Bewerberinnen und Bewerber verteilt.

30 Klagen vor dem Verwaltungsgericht

282 zu viel – 31 in Zahnmedizin, 251 in Humanmedizin. Also kassierte die Uni 282 Zusagen wieder ein. Die Betroffenen waren empört, starteten eine Online-Petition, manche sahen ihre Lebensträume zerbrechen. Nach SPIEGEL-Informationen sind beim zuständigen Verwaltungsgericht bereits 30 Klageverfahren anhängig.